    • Онлайн ОСАГО, ВЗР, КАСКО и Зеленая карта СПБ – Страховой сервис Инзуро

    • Инзуро – Ваш личный страховой агент!
      Все виды страхования для физических и юридических лиц
      Оформление ОСАГО онлайн, страхование туристов выезжающих за рубеж, полис КАСКО, Грин карта в Санкт-Петербурге и многое другое.
      Страхование онлайн и с бесплатной доставкой по Санкт-Петербургу
      Мы ценим время наших клиентов!
      Именно поэтому стремимся максимально упростить и ускорить процедуру оформления страхового полиса.
      Просто оставьте заявку сайте или позвоните нам!

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    • Добро пожаловать на сайт страхового сервиса Инзуро

    • Меня зовут Михаил и я основатель страхового сервиса Инзуро!
      Работаю страховым агентом с 2012 года!
      Моя цель, обеспечить Вас максимально надежными страховыми услугами по выгодной цене. Кроме того, помогу сэкономить Ваше время, силы и деньги. Для этого я с удовольствием проведу анализ предложений из более чем 50 страховых компаний, а также подберу тот вариант, который выгоден именно Вам!
      Готов предложить удобный сервис и лучшие предложения от крупнейших страховых компаний.
      Обращайтесь по любым вопросам страхования!
      С Уважением, страховой агент Петроченко Михаил

Как мы работаем:

1. Оставляете заявку и наш специалист связывается с Вами в течение 15 минут
2. Рассчитываем стоимость страхования и оформляем необходимые документы
3. Отправляем курьера с полисом на Ваш адрес
4. Оплачиваете стоимость полиса при получении и наслаждаемся результатом

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