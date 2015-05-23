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Меня зовут Михаил и я основатель страхового сервиса Инзуро!

Работаю страховым агентом с 2012 года!

Моя цель, обеспечить Вас максимально надежными страховыми услугами по выгодной цене. Кроме того, помогу сэкономить Ваше время, силы и деньги. Для этого я с удовольствием проведу анализ предложений из более чем 50 страховых компаний, а также подберу тот вариант, который выгоден именно Вам!

Готов предложить удобный сервис и лучшие предложения от крупнейших страховых компаний.

Обращайтесь по любым вопросам страхования!

С Уважением, страховой агент Петроченко Михаил