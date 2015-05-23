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Онлайн ОСАГО, ВЗР, КАСКО и Зеленая карта СПБ – Страховой сервис Инзуро
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Инзуро – Ваш личный страховой агент!
Все виды страхования для физических и юридических лиц
Оформление ОСАГО онлайн, страхование туристов выезжающих за рубеж, полис КАСКО, Грин карта в Санкт-Петербурге и многое другое.
Страхование онлайн и с бесплатной доставкой по Санкт-Петербургу
Мы ценим время наших клиентов!
Именно поэтому стремимся максимально упростить и ускорить процедуру оформления страхового полиса.
Просто оставьте заявку сайте или позвоните нам!
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Добро пожаловать на сайт страхового сервиса Инзуро
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Меня зовут Михаил и я основатель страхового сервиса Инзуро!
Работаю страховым агентом с 2012 года!
Моя цель, обеспечить Вас максимально надежными страховыми услугами по выгодной цене. Кроме того, помогу сэкономить Ваше время, силы и деньги. Для этого я с удовольствием проведу анализ предложений из более чем 50 страховых компаний, а также подберу тот вариант, который выгоден именно Вам!
Готов предложить удобный сервис и лучшие предложения от крупнейших страховых компаний.
Обращайтесь по любым вопросам страхования!
С Уважением, страховой агент Петроченко Михаил
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1. Оставляете заявку и наш специалист связывается с Вами в течение 15 минут
2. Рассчитываем стоимость страхования и оформляем необходимые документы
3. Отправляем курьера с полисом на Ваш адрес
4. Оплачиваете стоимость полиса при получении и наслаждаемся результатом